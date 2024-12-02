Джо Байден спас своего сына от тюремного срока

Фото: The New York Times Новости дня за сегодня сообщают о том, что президент США Джо Байден оказал значительное влияние на судьбу своего сына Хантера, который столкнулся с серьезными уголовными обвинениями.
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