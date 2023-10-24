Беглов поздравил с праздником военнослужащих подразделений специального назначения

По словам градоначальника, бойцов спецназа отличают патриотизм, мужество и отвага. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов подразделений специального назначения.
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