Татарстанда яңгырлар көтелә

Дүшәмбе, 22 июльдә, Татарстанның кайбер районнарында яңгыр фаразлана. ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе мәгълүматлары буенча, республиканың кайбер районнарында урыны белән яшен һәм томан көтелә.
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