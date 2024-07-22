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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанда яңгырлар көтелә

Татарстанда яңгырлар көтелә

Дүшәмбе, 22 июльдә, Татарстанның кайбер районнарында яңгыр фаразлана. ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе мәгълүматлары буенча, республиканың кайбер районнарында урыны белән яшен һәм томан көтелә.

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