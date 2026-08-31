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Регионы России

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«Ливерпуль» отказался продавать Коджи Гакпо в «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» отказался продавать Коджи Гакпо в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» предлагал за Гакпо 75,5 миллиона фунтов, однако «Ливерпуль» настаивал на поиске форварда на замену перед сделкой.

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