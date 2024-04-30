Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"А вы посла Турции на ковер вызывали после отмены безвиза?"

"А вы посла Турции на ковер вызывали после отмены безвиза?"

Журналист и член Совета по правам человека при президенте России акцентирует внимание на непонимании официальным Душанбе происходящего в России.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Гнать в шею безграмотных и наглых мигрантов из России!!
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2 час.
Владислав Владислав
Поддерживаю.
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2 час.
лл
лина любимцева
Таджики позволяют себе хамство только в отношении России... Требуют, топают ногами, гневаются. Небось, даже не принесли соболезнования семьям погибших в &quot;Крокус Сити Холле&quot;, когда граждане Таджикистана совершили теракт, убили и ранили очень много людей. Даже не смутились. ДЛЯ ТАДЖИКИСТАНА ЭТО НОРМА?!! И они еще там позволяют себе &quot;возмущаться&quot;?!!
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2 час.

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