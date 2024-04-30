Журналист и член Совета по правам человека при президенте России акцентирует внимание на непонимании официальным Душанбе происходящего в России.
"А вы посла Турции на ковер вызывали после отмены безвиза?"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Гнать в шею безграмотных и наглых мигрантов из России!!
Ответить
2 час.
Владислав Владислав
Поддерживаю.
Ответить
2 час.
лл
лина любимцева
Таджики позволяют себе хамство только в отношении России... Требуют, топают ногами, гневаются. Небось, даже не принесли соболезнования семьям погибших в "Крокус Сити Холле", когда граждане Таджикистана совершили теракт, убили и ранили очень много людей. Даже не смутились. ДЛЯ ТАДЖИКИСТАНА ЭТО НОРМА?!! И они еще там позволяют себе "возмущаться"?!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии