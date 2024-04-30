"А вы посла Турции на ковер вызывали после отмены безвиза?"

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лина любимцева

Таджики позволяют себе хамство только в отношении России... Требуют, топают ногами, гневаются. Небось, даже не принесли соболезнования семьям погибших в "Крокус Сити Холле", когда граждане Таджикистана совершили теракт, убили и ранили очень много людей. Даже не смутились. ДЛЯ ТАДЖИКИСТАНА ЭТО НОРМА?!! И они еще там позволяют себе "возмущаться"?!!