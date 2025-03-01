В Тамбове пройдут чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа

В Тамбове 2 марта пройдут чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа. Попробовать свои силы смогут участники нескольких возрастных категорий – 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет и старше 18 лет.
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