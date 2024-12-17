Песня Адель будет изъята из обращения из-за обвинения в плагиате

Популярную британскую певицу Адель обвинили в плагиате. Об этом сообщает издание The Guardian.Бразильский композитор Тониньо Гераес заявил, что композиция Million Years Ago повторяет музыку из его классической самбы Mulheres, которую он написал в 1996 году.
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