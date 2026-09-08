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Орелtimes

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В Орле Юбилейный мост закроют для пешеходов после 15 сентября

В Орле Юбилейный мост закроют для пешеходов после 15 сентября

В Орле пока так и не стартовал капремонт Юбилейного моста.  Однако, как удалось выяснить ОрелТаймс, к активной фазе подрядчик перейдёт после 15 сентября, а это значит, что мост будет закрыт для пешеходов.

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