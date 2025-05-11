Персидская или Мейн-кун: какая вы кошка по знаку зодиака

Каждая кошка — это целый мир: с характером, привычками и неповторимой энергетикой. Астрологи уверены, что каждой зодиакальной личности соответствует своя идеальная порода кошки — та, что раскрывает ваш внутренний мир, привычки и даже слабости.
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