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Царьград

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Кашель - уже повод бежать к врачу: Вся правда о новом штамме-мутанте туберкулёза

Кашель - уже повод бежать к врачу: Вся правда о новом штамме-мутанте туберкулёза

В России выявили новый штамм-мутант туберкулёза, который очень легко спутать и с гриппом, и с ОРВИ. Врач Владислав Жемчугов сказал Царьграду, если будет кашель – лучше сразу обратиться к врачу.

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