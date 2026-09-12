Как подорожала LADA GRANTA с 2012 года

За 14 лет стоимость LADA GRANTA выросла более чем в 2,5 раза. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало рекомендованные розничные цены на новые автомобили LADA GRANTA (средняя цена по всем комплектациям) в августе 2012-2026 годов.
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