Как подорожала LADA GRANTA с 2012 года

За 14 лет стоимость LADA GRANTA выросла более чем в 2,5 раза. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало рекомендованные розничные цены на новые автомобили LADA GRANTA (средняя цена по всем комплектациям) в августе 2012-2026 годов.