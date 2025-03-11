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На Украине заявили о возобновлении помощи со стороны США

На Украине заявили о возобновлении помощи со стороны США

Замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что помощь со стороны США уже возобновилась. Об этом он рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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