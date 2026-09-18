Кейн забил 6 голов в 5 последних матчах за «Баварию»

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Харри Кейн отметился дублем в игре с «Унионом». Нападающий «Баварии» реализовал пенальти на 39-й минуте игры 4-го тура Бундеслиги, а на 54-й забил головой после навеса Майкла Олисе.