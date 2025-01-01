"Газпром" прекратил подачу российского газа в Европу через Украину

Global Look Press/Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency "Газпром" утром 1 января прекратил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины, сообщили в пресс-службе компании.
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