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Блинкен заверил, что соглашение со Словакией не подразумевает постоянных военных баз США в этой стране

Блинкен заверил, что соглашение со Словакией не подразумевает постоянных военных баз США в этой стране

Военное соглашение США со Словакией не ведет к появлению в этой стране постоянных баз Соединенных Штатов и не означает «реального присутствия» там американских войск.

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