Принцесса Беатрис снялась для Vogue с мужем и дочерью и рассказала о сложной беременности

36-летняя принцесса Беатрис, которая недавно стала матерью во второй раз, снялась для британского Vogue с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и дочерью Афиной.
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