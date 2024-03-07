Лавров разоблачил заговор послов ЕС против России. Медведев требует выгнать их, понизить уровень дипотношений. Захарова дала блестящую отповедь послу США.

Александр Крылов

Наступаем на одни и те же грабли! Пора уже взять себя в руки и прекратить из себя строить праведника в период военных действий на территории России! Прилетел снаряд польский - вернуть его на родину, прилетел чешский- вернуть туда же и т.д. в само логово производства этих снарядов. Ничего личного!!!