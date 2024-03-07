Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 539 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    Всем, кто желает, поражения России - или каким либо образом, содействуют этому - нечего делать у нас.  Это враги! С т...Лавров разоблачил...
  • radiofree RF
    Не буде такого никогда,будем по прежнему пальчиками грозить,красные линии чертить.Мы же мягкие и пушистые.Ох,не довед...Давайте разорвем ...
  • Александр Крылов
    Наступаем на одни и те же грабли! Пора уже взять себя в руки и прекратить из себя строить праведника в период военных...Лавров разоблачил...

Лавров разоблачил заговор послов ЕС против России. Медведев требует выгнать их, понизить уровень дипотношений. Захарова дала блестящую отповедь послу США.

Лавров разоблачил заговор послов ЕС против России. Медведев требует выгнать их, понизить уровень дипотношений. Захарова дала блестящую отповедь послу США.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ОТ НАГЛОСТИ РАСТЕРЯЛСЯ ДАЖЕ ЛАВРОВ: В МОСКВЕ РАСКРЫТ ЗАГОВОР ПОСЛОВ Лавров разоблачил заговор послов ЕС против России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Какаулин
слабаки
Ответить
8 час.
Александр Крылов
Наступаем на одни и те же грабли! Пора уже взять себя в руки и прекратить из себя строить праведника в период военных действий на территории России! Прилетел снаряд польский - вернуть его на родину, прилетел чешский- вернуть туда же и т.д. в само логово производства этих снарядов. Ничего личного!!!
Ответить
3 час.
Вадим Лебедев
Всем, кто желает, поражения России - или каким либо образом, содействуют этому - нечего делать у нас.  Это враги! С такими, нормального разговора, всё равно не получится!
Ответить
47 мин.

Картина дня

наверх