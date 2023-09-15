Закон и Порядок

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Киев намерен всерьез убиться об Россию

Киев намерен всерьез убиться об Россию

Экс-мэр Киева: «Идиоты с Банковой» намерены официально объявить войну РФ Сергей Плотников Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, мудро сбежавший в Израиль, опубликовал укрофобское видео, в котором заявил, что конфликта между Россией и Украиной нет.

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