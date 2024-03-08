Аналитик связал выдворение USAID из Зимбабве с ослаблением США на континенте

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с EUROMORE заявил, что выдворение властями Зимбабве миссии USAID может быть связано с ослаблением позиции Соединённых Штатов в Африке.
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