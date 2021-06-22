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В Краснодаре к Вечному огню возложили цветы и свечи

В Краснодаре к Вечному огню возложили цветы и свечи

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта дата является Днем памяти и скорби. Сегодня в четыре часа утра губернатор края Вениамин Кондратьев возложил свечу к Вечному огню в Краснодаре и почтил память погибших минутой молчания.

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