В Краснодаре к Вечному огню возложили цветы и свечи

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта дата является Днем памяти и скорби. Сегодня в четыре часа утра губернатор края Вениамин Кондратьев возложил свечу к Вечному огню в Краснодаре и почтил память погибших минутой молчания.