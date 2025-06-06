Политика как он...
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Политика как она есть

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Росавиация: в аэропорту Внуково также введены временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Внуково также введены временные ограничения

Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск были введены также в аэропорту Внуково.

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