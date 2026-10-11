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В ДНР освобождена Петровка - идёт продвижение к Краматорску с юго-запада

В ДНР освобождена Петровка - идёт продвижение к Краматорску с юго-запада

Российские Вооружённые силы увеличили площадь контролируемой территории на стыке Добропольско-Белозерского и Славянско-Краматорского направлений.

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