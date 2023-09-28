FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ира
    А когда на модных показах без трусов начнут уже дефилировать?! А то микрошорты на разнокалиберных задницах девиц без ...Российский стилис...
  • Olga Chuhutina
    Депутаты. Хватит херней  заниматься. Лучше обратите  внимание на мигрантов. Задолбали уже.В Госдуме раскрыл...
  • Евгений Благородный
    Но если сыте, то и не суйтесь куда не следует.Экспертный центр ...

Индийский модуль «Чандраян-3» не ответил на сигнал с Земли. Возможно, больше никогда не ответит

Индийский модуль «Чандраян-3» не ответил на сигнал с Земли. Возможно, больше никогда не ответит

Шансов на продолжение уникальной миссии все меньше. 22 сентября Индийская организация космических исследований (ISRO) предприняло попытки «установить связь с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян», чтобы выяснить их состояние после двухнедельной морозной лунной ночи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх