Индийский модуль «Чандраян-3» не ответил на сигнал с Земли. Возможно, больше никогда не ответит

Шансов на продолжение уникальной миссии все меньше. 22 сентября Индийская организация космических исследований (ISRO) предприняло попытки «установить связь с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян», чтобы выяснить их состояние после двухнедельной морозной лунной ночи.