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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Мамаев: «Тренерство пока нравится. Слава богу, у меня была богатая карьера, работал со многими классными специалистами. Беру что-то хорошее от каждого»

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев заявил, что ему нравится тренерская деятельность.  Ранее экс-футболист завершил обучение на получение лицензии УЕФА категории А.

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