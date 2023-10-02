На российском ТВ вышел сюжет об угонщике вертолета на Украину. Бойцы спецназа говорят, что он «не доживет до суда»

На телеканале «Россия-1» вышел сюжет, в котором представившиеся бойцами спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) бойцы рассказали, что угнавший вертолет для ВСУ летчик-перебежчик Максим Кузьминов будет уничтожен.
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