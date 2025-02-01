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Кто кого: сравнили срок службы электромобилей и авто с ДВС

Кто кого: сравнили срок службы электромобилей и авто с ДВС

Международное исследование, проведенное учеными Бирмингемского университета, Лондонской школы экономики и Калифорнийского университета в Сан-Диего, показало, что электромобили имеют примерно такой же срок службы, как и автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями.

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