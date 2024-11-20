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Юрист Гаврилов: покупка квартиры в рассрочку урегулирована слабее, чем в ипотеку

Юрист Гаврилов: покупка квартиры в рассрочку урегулирована слабее, чем в ипотеку

Законодательство в сфере рассрочки урегулировано слабее, чем вопросы ипотечного кредитования, что создает определенные риски для покупателей, рассказал Финансам Mail юрист практики сопровождения сделок с недвижимостью фирмы "Двитекс" Илья Гаврилов.

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