Юрист Гаврилов: покупка квартиры в рассрочку урегулирована слабее, чем в ипотеку

Законодательство в сфере рассрочки урегулировано слабее, чем вопросы ипотечного кредитования, что создает определенные риски для покупателей, рассказал Финансам Mail юрист практики сопровождения сделок с недвижимостью фирмы "Двитекс" Илья Гаврилов.
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