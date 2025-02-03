Встреча учащихся с Марзалюком И.А.

Сегодня на базе ГУО ´Средняя школа №31 г. Бобруйска´ при взаимодействии с Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь состоялась встреча учащихся X, XI классов с депутатом Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Марзалюком Игорем Александровичем.