Встреча учащихся с Марзалюком И.А.

Сегодня на базе ГУО ´Средняя школа №31 г. Бобруйска´ при взаимодействии с Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь состоялась встреча учащихся X, XI классов с депутатом Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Марзалюком Игорем Александровичем.
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