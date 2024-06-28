Танки Т-80 БВМ и Т-90 "Прорыв" уничтожают опорники ВСУ под Угледаром

скриншот видео Министерство обороны РФ поделилось кадрами боевой работы экипажей танков Т-80 БВМ и Т-90 "Прорыв", которые продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ в районе Угледара на южнодонецком направлении спецоперации.
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