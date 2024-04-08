В Свердловской области можно получить финансовую поддержку на развитие туристской инфраструктуры и проектов в сфере социального предпринимательства

Согласно изменениям в ряд постановлений Правительства Свердловской области, предприниматели теперь могут получить государственную поддержку в виде грантов на реализацию общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, а также на проекты в сфере социального предпринимательства и предпринимательской деятельности.
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