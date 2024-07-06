Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов, в том числе картин «Летят журавли», «Как закалялась сталь», «Завтра была война», «Кортик» и «Звезда пленительного счастья».
Врагов не надо...
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Министр пробил очередное дно, что у него в голове вероятно опилки. Осчастливил бы наших детей и ушёл бы в отставку раз у наших руководителей нет дела до образования.
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24 мин.
Светлана Коваленкова
Все хотят отмыть денежек! Своих мозгов не хватает вот и ставят всякую х….!
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22 мин.
Ирина52
Враги УЖЕ ЕСТЬ. От образования и здравоохранения оставили фантики. Теперь заменяют фантиками историческую память.
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15 мин.
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