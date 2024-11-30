Очередной подлог слов Путина. Для того чтобы затем покривляться по поводу "отказа от них" и "слива"

Roman Resser

Понятно... Ты, вообще, не в курсе как все было. Грачеву дали две недели 15 ноября 1994 года. Этого времени ему хватило набрать добровольцев среди офицеров. Экипажи танков состояли из офицеров.... Не буду повторяться. За десять дней до нового года начался обстрел Грозного. После обстрела сбрасывали листовки. И уже прям перед новым годом, 31 декабря Армия вошла в Грозный. И до августа 1996 года не выходила.