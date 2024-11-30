Счетовод Как же достали за эти 3 года провокаторские прихваты "турбо-патриотов" с приписыванием (иногда параллельно событию, иногда- задним числом) Путину слов которых он не говорил.
Очередной подлог слов Путина. Для того чтобы затем покривляться по поводу "отказа от них" и "слива"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Roman Resser
Понятно... Ты, вообще, не в курсе как все было. Грачеву дали две недели 15 ноября 1994 года. Этого времени ему хватило набрать добровольцев среди офицеров. Экипажи танков состояли из офицеров.... Не буду повторяться. За десять дней до нового года начался обстрел Грозного. После обстрела сбрасывали листовки. И уже прям перед новым годом, 31 декабря Армия вошла в Грозный. И до августа 1996 года не выходила.
Ответить
3 час.
Флюра
🤝 то же самое хотела в комментарии написать. Опередили. Благодарю.
Ответить
3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Впечатление от поста такое: Поднесли тебе стопочку, ты уверен, что там водка, махом опрокидываешь её, а там...сахарный сироп. Для здоровья не опасно, но ощущение отвратительное
Ответить
2 час.
Свежие комментарии