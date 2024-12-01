Президент Венесуэлы выступил в защиту традиционных ценностей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в защиту традиционных ценностей и национальной культуры. "Наилучшая вакцина против морального и культурного упадка империи и крайне правых, которые хотят уничтожить семейные ценности, — это защищать и сохранять нашу культуру и наши традиционные ценности", — заявил Мадуро на многотысячном митинге у президентского дворца Мирафлорес, который транслировался телеканалом Venezolana de Televisión.