Президент Венесуэлы выступил в защиту традиционных ценностей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в защиту традиционных ценностей и национальной культуры. "Наилучшая вакцина против морального и культурного упадка империи и крайне правых, которые хотят уничтожить семейные ценности, — это защищать и сохранять нашу культуру и наши традиционные ценности", — заявил Мадуро на многотысячном митинге у президентского дворца Мирафлорес, который транслировался телеканалом Venezolana de Televisión.
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