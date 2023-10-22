"Предел страха": Писатель Олег Рой раскрыл секрет "испуганных патриотов" и предателей

Кого сегодня в России считают предателями и чего ждут жители Донбасса от новой-старой Родины? Знаменитый русский писатель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой напомнил о значении спецоперации и рассказал, как Запад хитро штампует холопов.
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