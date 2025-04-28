Пленный рассказал о поставках новой техники только «Азову» в Мариуполе

Пленный военный бригады морской пехоты ВСУ Александр Рыбка, который был передан Киеву в рамках обмена, рассказал, что при обороне Мариуполя современную западную технику получили только бойцы «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ) и отдельные пехотные части, тогда как морпехи продолжали использовать советские машины.
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