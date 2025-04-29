Стрелковый комплекс «Восток» в Приморье запустят в сентябре 2025 года

Сейчас продолжается строительство. Губернатор Приморья Олег Кожемяко доложил полномочному представителю президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу о текущих этапах строительства стрелкового центра «Восток».
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