На трассе М-4 Дон между Новороссийском и Геленджиком запретили движение грузовиков

На трассе М-4 Дон между Новороссийском и Геленджиком запретили движение грузовиковСотрудники полиции Новороссийска сегодня утром сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий и резким усилением ветра на трассе М-4 запрещено движение грузовиков.
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