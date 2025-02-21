На трассе М-4 Дон между Новороссийском и Геленджиком запретили движение грузовиков

На трассе М-4 Дон между Новороссийском и Геленджиком запретили движение грузовиковСотрудники полиции Новороссийска сегодня утром сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий и резким усилением ветра на трассе М-4 запрещено движение грузовиков.