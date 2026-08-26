Владельцам iPhone снова стало доступно приложение РЖД

РЖД снова сделали свое приложение доступным для владельцев устройств Apple на iOS. Пока скачать его через AppStore нельзя, однако установить программу можно с помощью технологии TestFlight, сообщили в компании.
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