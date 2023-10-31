МТС не хочет устраивать безлимитную раздачу мобильного интернета

МТС высказала свою позицию по поводу безлимитной раздачи мобильного интернета. В компании выступают против такой инициативы, объясняя это тем, что отмена ограничений приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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