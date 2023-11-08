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Опередили конкурентов: Патрушев сообщил о новом оружии России

Опередили конкурентов: Патрушев сообщил о новом оружии России

Россия обладает новым оружием, которое гарантирует безопасность нашей страны на годы вперёд. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

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