Евростат зафиксировал рекордный уровень ожирения в ЕС в 2025 году

В 2025 году уровень ожирения в Европейском Союзе достиг 16,3%. Мужчины страдали избыточным весом чаще, чем женщины, при этом Мальта показала наивысшие показатели, а Италия — самые низкие.
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