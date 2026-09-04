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Царьград

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Евростат зафиксировал рекордный уровень ожирения в ЕС в 2025 году

Евростат зафиксировал рекордный уровень ожирения в ЕС в 2025 году

В 2025 году уровень ожирения в Европейском Союзе достиг 16,3%. Мужчины страдали избыточным весом чаще, чем женщины, при этом Мальта показала наивысшие показатели, а Италия — самые низкие.

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