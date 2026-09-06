Гонконг делает ставку на Центральную Азию: новые листинги госкомпаний

ГОНКОНГ (ИА Реалист). 6 сентября финансовый секретарь Гонконга Пол Чан заявил, что ещё несколько государственных инфраструктурных компаний из Центральной Азии готовятся к листингу на Гонконгской бирже.
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