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ИА Реалист

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Гонконг делает ставку на Центральную Азию: новые листинги госкомпаний

Гонконг делает ставку на Центральную Азию: новые листинги госкомпаний

ГОНКОНГ (ИА Реалист). 6 сентября финансовый секретарь Гонконга Пол Чан заявил, что ещё несколько государственных инфраструктурных компаний из Центральной Азии готовятся к листингу на Гонконгской бирже.

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