Трудности перевода Max Payne

Первой части Max Payne недавно исполнилось 25 лет. Самое время вернуться назад и посмотреть, как состарилась официальная локализация культового шутера и что она вообще из себя представляла.
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