Как российский военный экспорт помогает армии современным вооружением

Госкомпания «Рособоронэкспорт» объявила, что только за первое полугодие 2026-го Россия заключила военные экспортные контракты на сумму свыше 13 миллиардов долларов.
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