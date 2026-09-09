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Как российский военный экспорт помогает армии современным вооружением

Как российский военный экспорт помогает армии современным вооружением

Госкомпания «Рособоронэкспорт» объявила, что только за первое полугодие 2026-го Россия заключила военные экспортные контракты на сумму свыше 13 миллиардов долларов.

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