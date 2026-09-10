Разгром Саудовской Аравии в Йемене

Сокрушительный разгром Саудовской Аравии и их прокси в Йемене. Хуситы захватили огромный кусок территории (более 2600 квадратных километров,) и несколько городов, включая стратегический порт Мокха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Егор 10%
- Егор 10%
- ФСБ задержала рос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым