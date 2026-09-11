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Минобороны: силы ПВО уничтожили 67 украинских дронов за 12 часов

Минобороны: силы ПВО уничтожили 67 украинских дронов за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 67 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря.

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