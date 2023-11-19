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Проворов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит лидерство по очкам в «Коламбусе» с Веренски – у обоих защитников по 1+10

Проворов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит лидерство по очкам в «Коламбусе» с Веренски – у обоих защитников по 1+10

Защитник «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (3:4). Это его первый гол за клуб.

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