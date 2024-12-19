Татуаж губ с растушевкой: все, что вы хотели узнать, но боялись спросить

Устали каждое утро вставать и красить свои губы? Не так давно появилась модная процедура, выступающая настоящей находка для женщин, которые хотят выглядеть красиво, ухоженно, при этом экономя время на ежедневном макияже.
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