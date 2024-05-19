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Парламентская газета

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Самолет наехал на работника аэропорта в Екатеринбурге

Самолет наехал на работника аэропорта в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» самолет наехал на человека. Работник воздушной гавани был госпитализирован с травмой ноги, сообщает 19 мая РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

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