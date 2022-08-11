С расчетами ПВО в Арктической зоне проведена комплексная тренировка

С расчетами ПВО в Арктической зоне проведена комплексная тренировка

Особенностью тренировки стала имитация полета сразу нескольких групп воздушных целей, так и одиночно летящие цели, во всем диапазоне высот и скоростей.

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